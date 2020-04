Cnh: Heywood, nessuna stima per ora su impatto pandemia

"Non possiamo per ora stimare l'impatto che la pandemia potrebbe avere sui risultati del 2020.

Per questo abbiamo ritirato le guidance dell'anno". Lo ha detto Suzanne Heywood, presidente e ceo ad interim di Cnh Industrial, aprendo l'assemblea degli azionisti.

"E' una sfida senza precedenti che affrontiamo noi e tutto il mondo. Siamo impegnati a fare tutto quello che possiamo per superare questa crisi sanitaria ed essere più forti ed efficienti", ha sottolineato.

Heywood, il 6 maggio daremo maggiori indicazioni su 2020

Con la presentazione dei risultati del primo trimestre

Cnh Industrial darà maggiori indicazioni sul 2020 il 6 maggio quando presenterà i risultati del primo trimestre. Lo ha detto la presidente di Cnh Industrial, Suzanne Heywood, parlando all'assemblea degli azionisti, che ha approvato il bilancio 2019. La società ha ritirato nei giorni scorsi dall'ordine del giorno la proposta di distribuzione del dividendo. Gli azionisti di Cnh Industrial hanno approvato il bilancio 2019 e hanno rieletto Suzanne Heywood amministratore esecutivo e Léo W. Houle, John Lanaway, Alessandro Nasi, Lorenzo Simonelli, Jacqueline A. Tammenoms Bakker e Jacques Theurillat amministratori non esecutivi. Howard W. Buffett, Nelda (Janine) Connors, Tufan Erginbilgic e Vagn Sorensen sono stati nominati amministratori non esecutivi. La Ernst & Young Accountants Llp è stata riconfermata revisore contabile della società.