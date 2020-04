Volkswagen: stampa, potrebbe riprendere produzione 27 aprile

Volkswagen potrebbe riprendere la produzione a partire dal 27 aprile negli stabilimenti di Wolfsburg, Emden e Hannover. Lo apprende la Dpa da fonti interne al gruppo. L'azienda tedesca però non ha voluto pronunciarsi ufficialmente. In alcuni impianti la produzione non si era fermata, aveva reso noto il gruppo prima di Pasqua, soprattutto nella parte di produzione di componenti per approvvigionare gli impianti di produzione cinesi. E' ancora in corso la video-conferenza tra la cancelliera Angela Merkel e i ministri-presidenti dei 16 Land che deciderà sulla progressiva riapertura delle attività in Germania. Per il momento, tramite la Dpa, è trapelato che parte delle misure di contenimento per l'epidemia da coronavirus saranno prolungate fino al 3 maggio.