Coronavirus: Cnh, cda rinuncia alla remunerazione

Il vertice di Cnh Industrial ha deciso di rinunciare temporaneamente a parte della propria retribuzione in segno di solidarietà con i dipendenti del gruppo. Il consiglio di amministrazione non percepirà alcuna remunerazione per il resto dell'anno, il ceo pro tempore disporrà una decurtazione del 50% dello stipendio per tre mesi e il Gec (Global Executive Committee) si ridurrà lo stipendio del 20% per tre mesi.

La società ha donato 2 milioni di dollari alla Cnh Industrial Foundation e ad altri progetti di beneficenza in tutto il mondo, con particolare attenzione a sostenere gli individui e le comunità colpiti dal virus. Questo impegno - spiega - si aggiunge alle donazioni già in corso relative ad attrezzature mediche, che comprendono ventilatori, dispositivi di protezione individuale, generatori elettrici e ambulanze, destinati agli operatori sanitari delle regioni in cui il Gruppo svolge la propria attività.