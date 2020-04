Coronavirus, Brasile fabbriche auto ferme per altri 2 mesi

Nonostante una situazione meno preoccupante rispetto all'Europa e agli Stati Uniti, con 25.684 contagiati e 1.553 decessi alla data odierna, alcune aziende che operano in Brasile stanno attuando severi programmi di sospensioni delle attività produttive. General Motors, che produce in quel Paese la Chevrolet Onix, il modello leader di mercato, nello stabilimento di Rio Grande do Sul - chiuso dal 30 marzo - ha annunciato la sospensioni delle attività per altri 60 giorni. Riapriranno dunque a giugno, oltre alla fabbrica di Rio Grande do Sul gli impianti di Sao Jose dos Campos, Mogi das Cruzes, Gravatai e Joinville, oltre alla struttura dedicata ai ricambi a Sococaba e al centro prove di Indaiatuba. Il programma attivato da GM prevede anche una riduzione del salario degli operaio del 12,50% e del 25% di quello dei dirigenti. Ancora più drastico il calendario delle chiusure annunciate da Toyota per le sue attività in Brasile: le fabbriche a Sao Bernardo do Campo, Indaiatuba e Porto Feliz saranno 'sbarrate' fino al 22 giugno e quella di Sorocaba fino a 24 dello stesso mese.