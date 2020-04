Ferrari: confermata assemblea azionisti il 16 aprile

L'assemblea degli azionisti della Ferrari si terrà, come previsto, il 16 aprile ad Amsterdam con l'ordine del giorno precedentemente annunciato.

A causa dei divieti di viaggio e delle restrizioni locali alle riunioni emanate a causa dell'epidemia di Covid-19 - spiega la società in una nota - gli amministratori esecutivi parteciperanno all'assemblea tramite connessione remota. Anche gli azionisti non parteciperanno all'assemblea di persona, ma potranno esprimere il proprio voto per delega oppure online prima dell'Assemblea. Gli azionisti saranno, tuttavia, in grado di seguire da remoto l'assemblea e porre domande in anticipo rispetto agli argomenti all'ordine del giorno.