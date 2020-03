Volvo festeggia i 10 anni all'interno del gruppo Geely

Anniversario importante per Volvo Cars che nei giorni scorsi ha festeggiato i dieci anni della sua acquisizione da parte di Zhejiang Geely Holding (Geely). Da quando è passata sotto il controllo di Geely, la casa automobilistica ha trasformato completamente l'impostazione delle sue attività. Quella che prima era un'azienda a matrice esclusivamente europea è di fatto diventata una realtà globale e un operatore molto forte nel mercato automobilistico di lusso in grado di conseguire risultati da record in termini di vendite, ricavi e utili.



''Oggi Volvo Cars è più forte di quanto sia mai stata - ha dichiarato il ceo Håkan Samuelsson - Con Geely abbiamo dato inizio a una nuova fase di grandi successi che ci ha portato a un livello del tutto nuovo. Abbiamo rinnovato completamente la nostra gamma di prodotti, abbiamo acquisito una presenza globale, abbiamo quasi raddoppiato le nostre vendite e siamo passati da una situazione di pareggio a un livello di redditività più che soddisfacente. In futuro continueremo a espandere il nostro business insieme a Geely''.



Nei prossimi anni, Volvo Cars intende affermarsi come azienda leader nell'ambito dell'elettrificazione ed entro il 2025 vuole che la metà delle sue vendite globali sia costituita da vetture a trazione esclusivamente elettrica e da veicoli ibridi per la restante parte. Queste automobili apparterranno a una nuova generazione di Volvo basate sull'architettura SPA2, che succederà alla piattaforma modulare per veicoli già utilizzata dalla casa automobilistica.



Volvo Cars intende inoltre creare rapporti diretti con milioni di consumatori sfruttando nuove forme di mobilità e prevede di giocare un ruolo preminente nell'introduzione delle tecnologie di guida autonoma in condizioni di sicurezza.



Questi e altri ambiziosi progetti sono stati resi possibili e credibili grazie alla realizzazione, negli ultimi dieci anni, di un modello di business sostenibile e remunerativo che ha consentito a Volvo Cars di gettare solide basi per un'ulteriore crescita.



Dopo la separazione del gruppo svedese da Ford Motor Company, nel 2010, Volvo Cars e Geely hanno tracciato una nuova rotta per il futuro del brand scandinavo basata su alcuni elementi fondamentali: l'indipendenza a livello tecnico, una presenza produttiva globale, un'identità di marchio più forte e unagovernancebasata su un approccio paritario da parte di Geely.



Il rinnovamento dell'intera gamma di prodotti Volvo è iniziato nel 2014 con l'ammiraglia XC90, cui sono seguiti nuovi modelli di suv, berline e station wagon. Tutti i nuovi modelli sono basati sull'architettura modulare per veicoli SPA sviluppata da Volvo o sulla piattaforma modulare CMA, frutto del lavoro congiunto di Volvo e Geely.



La nuova gamma di modelli ha avuto molto successo a livello mondiale e ha consentito alla casa di realizzare vendite e utili da record per sei anni consecutivi. Nel 2019 Volvo Cars ha superato - per la prima volta nei suoi oltre 90 anni di storia - la quota delle 700.000 auto vendute su base globale.