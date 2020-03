Volvo Cars dal 14 aprile si fa in 4, nuova organizzazione

Volvo Cars modifica la sua struttura direttiva. A partire dal 14 aprile, procederà a una ristrutturazione della direzione generale per mettere l'azienda nelle condizioni di cogliere le opportunità di business che scaturiscono dalla trasformazione in corso nel settore automobilistico.



Nell'ambito della nuova struttura, Volvo Cars creerà quattro nuove aree che riporteranno al ceo Håkan Samuelsson. La nuova struttura organizzativa è stata pensata per velocizzare l'attività decisionale e l'esecuzione delle iniziative e per sviluppare ulteriormente la modalità lavorativa snella che è già stata introdotta all'interno di Volvo Cars.



''Abbiamo l'ambizione di guidare la trasformazione del nostro business e per questo è necessaria una leadership che garantisca quella chiarezza che consente un'esecuzione rapida delle iniziative. È questa la finalità che sta alla base dei cambiamenti che ci accingiamo ad apportare alla nostra struttura di gestione strategica - ha spiegato Håkan Samuelsson - Abbiamo fatto molti passi nella direzione giusta negli ultimi anni e con questa ristrutturazione rafforzeremo la leadership, che continuerà a seguire la rotta intrapresa''. L'area commerciale sarà sotto la responsabilità di Lex Kerssemakers - che attualmente dirige l'area Direct Consumer Business - e comprenderà le tre organizzazioni regionali di EMEA, Americhe e Asia-Pacifico, oltre ai servizi legati all'auto, alle attività online e alle attività di marketing & brand.



Javier Varela, al momento responsabile di Produzione e Logistica, dirigerà una nuova area focalizzata su attività industriali e qualità che continuerà a includere la produzione e la logistica, oltre ad approvvigionamenti e qualità.



L'area Product Creation sarà diretta da Henrik Green e includerà le attività di ricerca & sviluppo, progettazione, strategia di prodotto, così come tutte le aree digitali, sia quelle interne sia quelle che si interfacciano con i consumatori.



Verrà creata una quarta area, denominata Corporate Functions, per consolidare a tutti i livelli del business la cultura aziendale orientata verso la tutela delle persone. La nuova area verrà diretta da Hanna Fager, attualmente a capo della funzione People Experience (HR), e unirà alle attività tipiche dell'area People Experience la gestione di impianti e infrastrutture, gli affari governativi, la sostenibilità e la comunicazione. I cambiamenti non riguarderanno invece le divisioni centrali Legal & Corporate Governance, diretta da Maria Hemberg, e Finance, diretta da Carla De Geyesleer, che continueranno ad operare in autonomia riportando ad Håkan Samuelsson.