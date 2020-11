Brembo contiene effetto Covid, in trimestre utile a 51,7 mln

Brembo sconta nei conti l'effetto Covid ma contiene il calo con un utile netto nel terzo trimestre pari a 51,7 milioni (-1,8%). Nel terzo trimestre i ricavi sono scesi a 608,8 milioni (-5,9%) , l'ebit è pari a 71,8 milioni in calo del 3,9% rispetto al terzo trimestre 2019 ma il margine (11,8% dei ricavi) tiene. Nei 9 mesi i ricavi sono scesi del 20% a 1,6 miliardi a causa degli effetti della pandemia da Covid-19, che ha penalizzato in particolar modo il primo semestre dell'anno, spiega una nota. Il margine operativo lordo a 267,1 milioni (- 32,2%), l'utile operativo a 110,6 milioni (- 55,6%) e il periodo chiude con un utile netto di 71,7 milioni (-59,3%).

I risultati del terzo trimestre di Brembo "mostrano che, in un anno caratterizzato da condizioni eccezionalmente complesse e negative, che hanno sin qui impattato fortemente tutti i settori industriali, incluso quello dell'automotive, Brembo ha saputo variabilizzare rapidamente una gran parte dei propri costi, contenendo gli effetti negativi del mercato di riferimento". Commenta così i risultati il presidente Alberto Bombassei. "Abbiamo quindi saputo cogliere gli spunti di ripresa che i mercati hanno offerto, reagendo alle aumentate richieste dei clienti in tempi strettissimi e potendo consuntivare un risultato che, sia pur di poco in diminuzione se comparato al 2019, è da considerarsi lusinghiero" prosegue. I tre mesi in esame hanno mitigato la negatività della prima parte dell'anno, "che si completerà con l'ultimo trimestre in corso, carico a sua volta di incertezze". Proprio in un momento così incerto, Brembo ha presentato "la sua nuova visione strategica, orientata a sviluppare prodotti e processi innovativi, anche in chiave di sostenibilità ambientale, per anticipare i bisogni dei propri clienti, impegnati nelle sfide poste dai nuovi paradigmi della mobilità" conclude.