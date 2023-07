Il network di ricarica Audi in costante espansione

Cresce la mappa di punti di ricarica firmati Audi sul territorio europeo. Audi charging, ovvero il network dei quattro anelli attivo in 31 Paesi europei, da gennaio ad oggi ha infatti visto raddoppiare i punti di ricarica Hpc e crescere da 400mila a 500mila i charging point.

Da gennaio 2023 ad oggi, il network dei quattro anelli, attivo in 31 Paesi europei, è passato da 400mila a 500mila punti di ricarica nel vecchio continente. Un'espansione nell'ordine del 25% trainata dai charging point ad alta velocità con potenze uguali o superiori a 100 kW, raddoppiati nei primi sei mesi dell'anno sino a raggiungere le 31mila unità.

In talia, Audi charging integra oltre 38mila punti di ricarica, pari al 92% della rete nazionale, dei quali oltre 2.200 con potenze uguali o superiori a 100 kW. L'individuazione tra i provider Hpc di due partner come Ionity ed ewiva è votata alla creazione di una rete europea di ricarica ultra rapida con potenze sino a 350 kW. Il network può oggi contare su 27 stazioni attive in Italia, dislocate lungo lo stivale dal Brennero a Palermo, cui si affiancano ulteriori realtà in fase di attivazione.

Altrettanto strategico il network ewiva, frutto della joint venture tra Volkswagen Group ed Enel X Way, che entro il 2025 potrà contare sulla più ampia rete Hpc in Italia con oltre 3mila punti in 700 località e potenze da 100 a 350 kW.