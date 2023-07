Ginevra combatte auto private e sceglie carrozze con cavalli

Dopo aver attuato una serie di provvedimenti per disincentivare l'uso delle vetture private (come la trasformazione in parco pubblico del parcheggio della piazza Jacob-Spon nel quartiere Grottes) e per favorire la cosiddetta mobilità dolce, l'amministrazione comunale di Ginevra ha preso la decisione di aggiungere ai mezzi per 'rivoluzionare' gli spostamenti in città le carrozze trainate da cavalli.

L'organizzazione L'Attelages du Léman, che aveva fatto una prima richiesta nel 2018, ha ora ottenuto il via libera a poter circolare in alcune zone di Ginevra - utilizzando un punto di sosta fisso in città - per una fase pilota di un anno.

Dal 7 luglio l'organizzazione fondata da Shkelzen Hajdari potrà svolgere questo servizio, che è in piena sintonia con i progetti dell'amministrazione che sul sito istituzionale afferma che l'evoluzione della mobilità a Ginevra "molto concretamente, vedrà la trasformazione di parte delle strade e dei parcheggi in luoghi favorevoli a pedoni e biciclette, spazi verdi o anche luoghi ricreativi come terrazze e campi da gioco".

"Esistono molte alternative all'auto privata - afferma l'amministrazione comunale di Ginevra, senza citare il nuovo servizio con le carrozze - come biciclette, il cammino a piedi, i pattini, gli skateboard e i monopattini, oltre che i mezzi pubblici, il car pooling e il car sharing, Che sono tutti mezzi di trasporto meno inquinanti e più economici".

De l'Attelages du Léman si era già parlato a Ginevra perché il servizio Hippobus (un carro con traino a due) era stato scelto per sostituire una navetta a guida autonoma sul tragitto place de Meyrin-Village - Gare de Meyrin.