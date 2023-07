Citroen ë-C4 e ë-C4 X: più potenza ed autonomia

Sono stati aperti gli ordini di Citroën ë-C4 e ë-C4 X che sono fornite di un nuovo propulsore da 156 CV capace di raggiungere un’autonomia di 420 km secondo il ciclo WLTP. Si tratta di un incremento di quasi il 17% rispetto alla prima generazione, ottenuto mediante l’adozione di una nuova batteria a chimica avanzata da 54 kWh che non ha bisogno di tempi di ricarica superiori.

Proposta attualmente solo in abbinamento alla variante Shine, questa unità si aggiunge al motore da 136 CV con batteria da 50 kW, che ha un'autonomia di 360 km, delineando un accesso progressivo alla mobilità elettrica da parte del brand. Infatti, Citroën rafforza la sua offerta nel settore delle berline di segmento C, inoltre, la amplia offrendo in diversi paesi europei motorizzazioni benzina e diesel per proporre versioni più accessibili.