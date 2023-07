Pnrr, finanziate le prime 4.700 colonnine nelle città

Sono oltre 4.700 i progetti per colonnine di ricarica di veicoli elettrici nei centri urbani che potranno usufruire dei fondi del Pnrr. Sono poche invece le proposte per le colonnine nelle superstrade, e quelle poche non sono neppure ammissibili. È il bilancio del primo bando 2023 dedicato alla misura del Pnrr per lo sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica. I risultati sono stati pubblicati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

In risposta all'Avviso pubblico per la realizzazione di colonnine nei centri urbani, sono stati selezionati progetti che consentiranno di installarne 4.718, per un importo complessivo di circa 70 milioni di euro. Il risultato viene ritenuto dal Ministero particolarmente positivo: l'obiettivo di questo primo bando era fissato a quattromila colonnine.

Per quanto riguarda invece le ricariche sulle superstrade, non è stato possibile selezionare progetti: le poche proposte progettuali presentate non avevano i requisiti di ammissibilità alla misura. Il Ministero si è già attivato con gli operatori interessati per individuare le motivazioni che hanno portato alla scarsa adesione, e adottare le misure più opportune per stimolare una più ampia partecipazione.

A questi primi due avvisi pilota seguiranno ulteriori procedure di selezione. L'obiettivo finale è installare oltre 21mila infrastrutture di ricarica entro il mese di giugno 2026, per uno stanziamento di 713 milioni di euro. Il flop del bando per le colonnine sulle superstrade, spiegano al Mase, è dovuto al fatto che la mobilità elettrica al momento è prevalentemente urbana. Su autostrade e superstrade oggi circolano poche auto elettriche, e nessun mezzo commerciale, data la scarsa autonomia delle batterie e i tempi lunghi per le ricariche. I grandi gruppi energetici, che gestiscono i distributori, non hanno mostrato interesse per mettere colonnine sulle superstrade con i fondi del Pnrr. Hanno sì in programma di installarle, ma preferiscono farlo con i loro tempi, senza vincolarsi alle scadenze del Piano. Al Ministero sono stati presentati progetti per appena 59 colonnine, e nessuno aveva tutti i requisiti necessari per passare il severo esame della Commissione europea. Diverso il discorso per le colonnine nelle città, spiegano ancora al Mase. Qui il mercato dell'elettrico è ricco e in movimento, fra utilitarie, minicar, scooter e monopattini. Al bando del Mase per i fondi del Pnrr (70 milioni) sono state presentate domande per 8.900 punti di ricarica (ovvero le singole colonnine). Alla fine, ne sono state dichiarate ammissibili 4.718. Il flop del bando per le colonnine sulle superstrade non comporta però la perdita dello stanziamento di circa 70 milioni di euro destinato a queste. L'Unione europea, dopo una trattativa con il Mase, ha riconosciuto che il target del Pnrr al 30 giugno 2023 per i punti di ricarica elettrica è stato comunque raggiunto grazie alla rete urbana. Il Ministero potrà emettere un nuovo bando per la rete extraurbana, con una nuova scadenza al 2024. A breve sarà convocato un tavolo con gli operatori, per riformulare il bando in modo che vada maggiormente incontro alle richieste del mercato.