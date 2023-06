Bus elettrico Mercedes eCitaro ora aggiunge le fuel cell

In concomitanza con il raggiungimento in poco meno di cinque anni del millesimo esemplare prodotto nella fabbrica di Mannheim del bus elettrico eCitaro, Mercedes-Benz ha annunciato la disponibilità per il suo veicolo passeggeri a zero emissioni di un'inedita variante con sistema 'extended range', realizzato con l'adozione di fuel cell a idrogeno.

Basata sulla versione autoarticolato, la novità della Stella è accreditata di percorrenze complessive (batterie convenzionali+fuel cell) sino a 350 km per doppio rifornimento (elettricità e idrogeno).

Lanciato a fine 2018, in servizio in patria nelle città di Amburgo, Brema, Dresda, Wiesbaden e Manheim, esportato in numerosi Paesi europei tra cui Francia, Italia, Svizzera, Svezia, Polonia, Austria e Polonia, l'eCitaro è stato recentemente aggiornato con un sistema di climatizzazione che riduce i consumi di energia del 40% rispetto a quello utilizzato sui bus a gasolio e con l'adozione di batterie agli ioni di litio di terza generazione, il tutto percorrenze sino a 280 km per ricarica.

Con l'adozione di pile a combustibile da 60 kW, alimentate appunto con idrogeno, che hanno funzione di generatore di elettricità, l'autoarticolato della Mercedes-Benz può trasportare sino a 128 persone per una distanza di 350 km prima di doversi fermare per fare rifornimento. Una soluzione che assicura anche grande versatilità di gestione del mezzo alimentabile, appunto, oltre che tramite colonnine elettriche rapide anche con pompe di rifornimento di idrogeno.