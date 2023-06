Moovit e Dolomiti Bus assieme per la mobilità a Cortina

Moovit, app per la mobilità, e Dolomiti Bus, società di trasporto pubblico che opera nell'area di Cortina d'Ampezzo (Belluno), hanno esteso la collaborazione per fornire tramite smartphone gli orari del servizio urbano della cittadina dolomitica, la posizione delle fermate e le tariffe di viaggio.

L'ampliamento di questa partnership con Dolomiti Bus - collaborazione già attiva da oltre 6 anni - permette agli utenti di individuare velocemente tramite l'app Moovit le soluzioni migliori per raggiungere la propria destinazione e per conoscere l'orario di arrivo del mezzo pubblico alla fermata e il costo del biglietto.

All'interno dell'app Moovit, grazie anche al supporto di Servizi Ampezzo, sono state mappate le 9 linee del servizio urbano di Cortina gestite da Dolomiti Bus - oltre i servizi di ski bus attivi durante la stagione invernale - e le 112 fermate presenti nelle diverse località: dall'autostazione di Cortina d'Ampezzo alla funivia Lagazuoi sul passo Falzarego, dal lago di Misurina all'ospedale Codivilla.