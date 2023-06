Da Coesa colonnine auto elettriche bidirezionali a casa nel 2024

L'auto elettrica che aiuta a risparmiare sulla bolletta dell'energia di casa? Non è un miraggio secondo Coesa, l'Esco (Energy Service Company) torinese che sviluppa soluzioni di avanguardia per la transizione ecologica di imprese, pubblica amministrazione e famiglie.

Il prototipo Vehicle-to-Home (V2h) messo a punto dai ricercatori Coesa trasforma le colonnine di ricarica domestiche in dispositivi bidirezionali. Diventa così possibile utilizzare la batteria dell'auto elettrica per alimentare le utenze di casa, grazie a una connessione smart che aumenta la disponibilità di corrente nelle abitazioni con impianto fotovoltaico e le rende autonome anche nelle ore notturne, quando i pannelli non producono energia.

Testato in un appartamento realizzato con i più alti standard di efficientamento energetico (fabbricato nel 2020) ha consentito un immediato abbattimento del 20% sulla bolletta elettrica.

"L'elevato costo delle colonnine bidirezionali attualmente in commercio le rende poco interessanti per i tempi di rientro dell'investimento" sottolinea Matteo Stoppa, Chief Innovation Officer Coesa. "La soluzione sviluppata da Coesa costa un decimo di quelle sul mercato, è universale e consente a tutti i possessori di un'auto elettrica con colonnina di ricarica di rendersi di fatto indipendenti dalla rete elettrica". Anello di congiunzione tra la "smart mobility" e il "digital building" il nuovo V2h Spark System Coesa fa parte della progettazione intelligente promossa dai fondatori dell'Esco, Federico Sandrone e Dario Costanzo per valorizzare al massimo la transizione energetica di aziende, istituzioni e real estate.

"I valori degli immobili dipenderanno sempre di più dai servizi che potranno offrire a cittadini, scalzando addirittura l'importanza dalla location. Come accade oggi a Milano, dove nuovi quartieri smart di periferia vengono progettati in maniera human-centered" sottolinea Sandrone. Il nuovo V2h Spark System Coesa verrà messo in commercio a partire dalla seconda metà del 2024.