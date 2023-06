Italiani nel 2023 preferiscono l'auto, stentano elettriche

In base ad uno studio condotto da Aniasa e Bain & Company sulla mobilità degli italiani nel 2023, l'auto rimane il mezzo preferito per gli spostamenti abituali per il 72% del campione interpellato. Infatti, l'auto è il mezzo prescelto per muoversi nelle grandi città, seguito, a distanza, dal trasporto pubblico locale, mentre le forme di mobilità complementare, rappresenta da car sharing, bicicletta, taxi, e monopattini hanno fatto segnare delle percentuali residuali.

Comunque, il 15% degli intervistati è disposto ad utilizzare la bicicletta più di quanto fatto in passato, principalmente per motivi economici. Stentano a crescere le auto elettriche che, nei primi 5 mesi dell'anno, hanno maturato una quota di mercato rimasta sotto il 4%, con le auto ibride, invece, arrivate a quota 35%, ma poco incisive nella riduzione delle emissioni, visto che il 26% delle vetture in questione sono delle mild hybrid. Complice un quadro economico incerto, 6 italiani su 10 nel 2022 hanno deciso di annullare o posticipare l'acquisto preventivato di una nuova auto; così, si assiste ad una costante ed inarrestabile crescita del noleggio, in particolare di quello a lungo termine. Nei primi 5 mesi dell'anno, con un mercato dell'auto in ripresa rispetto al 2022 (+26%), il noleggio veicoli ha registrato una decisa crescita (+63%), che ha trainato l'intero comparto automotive, raggiungendo per la prima volta in modo stabile quota 33% dell'immatricolato nazionale.

"Lo studio condotto con Bain & Company - ha commentato il presidente Aniasa Alberto Viano - evidenzia una volta di più la centralità dell'auto nella mobilità degli italiani, sempre più inclini all'uso rispetto alla proprietà, e il ruolo strategico che il noleggio può giocare nella transizione ecologica del nostro parco circolante".