Dacia Sandero Ev, da 2027 rivoluzionerà mercato elettriche

Buone notizie per chi presta grande attenzione al budget da dedicare alle auto e fino ad oggi ha fatto, coerentemente, molto affidamento sull'offerta Dacia.

Dal 2027 in poi la gamma del brand 'intelligente' del Gruppo Renault si arricchirà infatti della Sandero Ev, secondo modello 100% elettrico dopo Spring, in grado di rendere accessibile il passaggio - per chi sarà obbligato a farlo - alla mobilità a batteria. L'obiettivo di Dacia anche in questo caso sarà quello di mantenere un prezzo competitivo, cosa che obbligherà però (come già accaduto per Spring) a fare concessioni su autonomia e possibilità di ricarica rapida.

Un approccio, quello delle dimensioni della batteria, che aiuterà a contenere il peso e quindi i consumi, così come la scelta di batterie agli ioni di sodio, meno costose di quelle agli ioni di litio renderà la futura Sandero Ev molto più economica delle dirette concorrenti.

Questo nuovo modello, che era stato annunciato ufficialmente nell'offensiva Ev del Gruppo Renault, dovrebbe dunque proporre un'autonomia di 300 km e permettere una ricarica più veloce dei 50 minuti della Dacia Spring. Inutile andare oltre perché i francesi percorrono in media 26 km al giorno e la futura Sandero Ev non si posizionerà certamente nella fascia dei modelli per lunghi viaggi.

Resta ancora il dubbio sul luogo di produzione di questo modello che dividerà con Renault 5 elettrica piattaforma Cmf-B.

Questa scelta - segnalano i media francesi - sarà cruciale, almeno per chi la acquisterà in Francia perché a breve questa discriminante sulla nazionalità determinerà se il veicolo in quel mercato ha diritto al bonus.

Il Governo di Parigi non ha ancora svelato i dettagli della riforma, ma secondo i media l'obiettivo sarebbe quello di escludere in un modo o nell'altro i modelli elettrici prodotti in Cina.