Offensiva elettrica Kia, dopo EV6 ed EV9 altri 2 inediti suv

Sulla scia del successo ottenuto con il crossover Kia EV6 e sostenuta dai giudizi più che positivi dopo il reveal del maxi suv EV9, Kia è impegnata con rinnovato vigore nel programma di 'elettrificazione' della propria gamma.

Più volte la Casa coreana - che fa parte del Gruppo Hyundai - ha già anticipato la volontà di lanciare a livello globale 15 nuovi modelli elettrici entro la fine del 2027.

E questa strategia - sottolinea il magazine britannico Autocar, che ha intervistato il responsabile del marketing di Kia Europe, David Hilbert - avrà un focus specifico e importante sul mercato europeo, con l'obiettivo di aumentarvi le vendite di modelli 100% elettrici di quasi un terzo nei prossimi sette anni.

Sempre attenta alle esigenze del mercato Kia continuerà a offrire auto multi-powertrain come Niro (che può essere equipaggiata con propulsori elettrici, ibridi e ibridi plug-in), ma si espanderà parallelamente nell'ambito della gamma dei modelli EV. Lo farà, ha dichiarato Hilbert, "coprendo tutti i principali segmenti", e quindi scendendo da EV9 fino a EV1.

Del resto Kia ha recentemente svelato un concept dell'EV5, cioè un suv di segmento C che si collocherà tra la Kia Niro EV e l'EV6. Inizialmente destinato alla Cina, il modello sarà venduto anche in Europa nei prossimi mesi.

Ma l'obiettivo chiave per l'Europa è presidiare tutti i segmenti, in particolare quello B-suv che già oggi vede protagoniste Peugeot e-2008 e Jeep Avenger, cui si aggiungeranno la versione EV di Fiat 600 e l'inedito piccolo suv elettrico di Alfa Romeo. Parlando con Autocar, Hilbert ha osservato che il mercato dei suv di segmento B è ora "il più grande segmento in Europa" ed è quindi vitale per il marchio.

Base di questo futuro modello, che potrebbe chiamarsi EV3, dovrebbe essere una nuova versione della piattaforma E-GMP di Hyundai Motor Group che è la base di EV6 ed EV9. Questa evoluzione tecnologica potrebbe dare più libertà nell'adattarsi anche a futuri modelli del gruppo di piccole dimensioni e - potenzialmente - anche ad approfittare dei vantaggi di batterie di nuova generazione.

Novità queste che permetteranno a Kia di produrre dal 2025, ha specificato Hilbert, "veicoli elettrici di piccole e medie dimensioni" nella fabbrica di Žilina in Slovacchia, attualmente dedicata solo alle Kia Ceed e Kia Sportage.