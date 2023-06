Exelentia Silence S04 da la scossa alla mobilità urbana

Arriva la versione definitiva di Silence S04 di Exelentia, nanocar del design avveniristico con batteria rimovibile. Una soluzione agli spostamenti giornalieri in città che, in base a quanto riscontrato dall'Isfort, sono stati quasi 100 milioni nel primo semestre del 2022, e tra questi, quelli più brevi, fino a 2 km, rappresentano quasi il 30% del totale, mentre quelli tra i 2 ed i 10 km sono quasi il 50%. La Silence 04, omologata come quadriciclo non leggero L7e, è lunga 2.282 mm, larga 1.268 mm, e sfrutta una motorizzazione a zero emissioni. La linea presenta tratti caratteristici, come le luci diurne a LED, ed i parafanghi bombati, mentre l'abitacolo per 2 persone consente di utilizzare un vano bagagli di 247 litri, e presenta uno schermo TFT da 7 pollici davanti al guidatore. Realizzata su un robusto telaio tubolare in acciaio, la nanocar in questione presenta la trazione sull'asse posteriore ed è spinta da due motori elettrici brushless a magneti permanenti posizionati nelle ruote posteriori in grado di erogare una potenza di 14 kW, con un picco di 23,6 kW, e una coppia massima continua di 200 Nm. La velocità massima è di 85 km/h, mentre sono 3 le modalità di guida disponibili, denominate, rispettivamente, Eco, City e Sport.

Sotto pelle nasconde due accumulatori agli ioni di litio da 11,2 kWh nominali, che garantiscono un'autonomia di 149 km secondo il ciclo WMTC con un consumo di energia pari a 119 Wh/km. Le batterie, con struttura a trolley in alluminio dotata di manico estensibile e rotelle, possono essere estratte e portate comodamente a casa o in ufficio per essere ricaricate attraverso normali prese domestiche, ed ognuna si ricarica in circa 7 ore.

Le prime 500 unità usciranno dallo stabilimento Silence di Barcellona tra luglio e agosto 2023 nei colori White Metallic e Matte Grey, tutte con l'allestimento Premium Pack che include: aria condizionata, volante multifunzione, finiture interne in ecopelle e tappetini con logo S04 stampato. Dal 2024 la S04 sarà ordinabile anche senza Premium Pack e con il nuovo pacchetto che include i sedili in ecopelle.

Già ordinabile, la Silence S04 ha un prezzo di listino che parte da 16.650 euro con carrozzeria in tonalità White Metallic e, in qualità di quadriciclo elettrico, beneficia dell'Ecobonus statale che permette uno sconto in fattura del 30% o del 40% in presenza di una rottamazione, salvo esaurimento fondi disponibili. Le prime 500 con il Premium Pack, dal costo di 18.165 euro, avranno un prezzo promozionale di 17.900 euro, per ordini effettuati entro il 31 ottobre 2023, e la tonalità Matt Grey viene offerta con un supplemento di 655 euro.