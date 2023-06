Audi We Generation con H-Farm per la sostenibilità

Parte la sesta edizione di Audi We Generation, un progetto che vede la collaborazione tra Audi Italia ed H-FARM in un'attività che ha come protagonisti 5 studenti universitari che si cimentano in un viaggio-racconto nel progresso, e si confrontano su come l'innovazione tecnologica possa dare un valore concreto alla parola "sostenibilità".

Audi We Generation, inoltre, consente agli studenti selezionati di prendere parte ad attività formative con i professionisti della trasformazione digitale e imprenditoriale, e di confrontarsi con realtà e personaggi che incarnano lo spirito di Brand.

Questo progetto sottolinea l'attitudine del Brand verso il futuro, attraverso la sua evoluzione in provider di mobilità a 360°, e la trasformazione dell'intero processo produttivo in funzione della sostenibilità ambientale, e dell'economia circolare nel rispetto per le generazioni future, visto che la generazione Z è tra quelle che più avvertono il peso delle grandi questioni climatiche.

Il percorso-laboratorio, come è avvenuto nelle precedenti edizioni, muove i primi passi dal Campus di H-FARM, il polo di innovazione e hub educativo più grande in Europa, con cui Audi ha una partnership da 5 anni.