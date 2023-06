Renault 5 Electric avrà la ricarica bidirezionale

In concomitanza con l'arrivo di Renault 5, Mobilize inaugura il servizio Mobilize V2G, che sfrutta la tecnologia V2G (vehicle-to-grid, dal veicolo alla rete elettrica), attraverso la quale la ricarica diventa bidirezionale. In questo modo, la ricarica viene interrotta nei momenti di picco dei consumi, e ripresa quando diventa meno cara; inoltre, è possibile restituire elettricità alla casa ed alla rete elettrica.

Guarda le fotoMobilize V2G

Nello specifico, la stazione Mobilize Powerbox, sviluppata da Software République, comunica con l'auto e il cloud per ricaricare la batteria o inviare elettricità alla rete, a seconda delle esigenze di ricarica della batteria, del fabbisogno domestico e degli incentivi del mercato dell'energia e della rete pubblica.

Il servizio Mobilize V2G, disponibile dal 2024, con il lancio della Renault 5 in Francia e in Germania e, successivamente, nel 2025 nel Regno Unito, si basa su 4 elementi complementari: il caricatore di bordo bidirezionale con tecnologia V2G incorporata; la stazione di ricarica bidirezionale Mobilize Powerbox; il contratto di fornitura di energia elettrica Mobilize; e l'App smartphone, per programmare la ricarica bidirezionale.

La Renault 5 Electric sarà il primo veicolo dotato del nuovo caricatore di bordo bidirezionale, che, attraverso un adattatore, si attacca alla presa di ricarica del veicolo, per reimmettere l'energia nella rete elettrica, ma anche per alimentare - ad esempio - un barbecue elettrico, oppure un'aspirapolvere.