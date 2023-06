A Bari nuovi monopattini in sharing con Lime

A Bari è arrivato un nuovo servizio di monopattini in sharing offerto da Lime, azienda leader mondiale della micromobilità elettrica condivisa. La flotta è composta da 500 mezzi di ultima e più aggiornata generazione. La tariffa, spiega il Comune di Bari in una nota, è di un euro per iniziare e poi di 0,20 centesimi al minuto.

Alla presentazione questa mattina ha partecipato l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso. "Lime arriva a Bari grazie alla manifestazione di interesse promossa dagli uffici comunali con l'obiettivo di regolamentare la presenza delle differenti aziende sul territorio - ha detto l'assessore -. In questi anni la micromobilità elettrica in sharing, in aggiunta al nuovo servizio di bike sharing, ci ha permesso di offrire ai cittadini, ai lavoratori, agli studenti una reale alternativa all'auto privata per gli spostamenti, assicurando così una minore presenza di auto in città, soprattutto nelle zone centrali, con un minor congestionamento del traffico e un miglioramento della qualità dell'ambiente".