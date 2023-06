Convenzione Comune Firenze-At, arriveranno 70 bus elettrici

Nuovo passo avanti per il rinnovo del parco dei bus del trasporto pubblico a Firenze che porterà all'arrivo di 70 nuovi mezzi elettrici. È stata infatti firmata la convenzione tra Comune di Firenze e Autolinee Toscane con cui l'Amministrazione conferisce al gestore del trasporto pubblico la gestione del pacchetto degli oltre 48 milioni di euro assegnati a Firenze dal ministero delle Infrastrutture e trasporti nell'ambito del Pnrr. La giunta comunale, spiega una nota, ha dato l'ultimo via libera approvando, su proposta dell'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, la delibera di approvazione dello schema di convenzione. "Grazie i fondi europei del Pnrr continuiamo a investire nella mobilità a impatto zero - sottolinea il sindaco Dario Nardella -. Questi nuovi bus elettrici daranno un contributo significativo alla riduzione dell'inquinamento insieme ad altri interventi dell'Amministrazione come lo sviluppo delle piste ciclabili e l'ampliamento della rete tranviaria. Firenze fa parte delle '100 climate-neutral and smart cities' selezionate all'Unione Europea con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030". In dettaglio i fondi ammontano a 48,4 milioni di euro: 35 milioni destinati all'acquisto di almeno 18 bus entro il 31 dicembre 2024 e un obiettivo complessivo minimo obbligatorio di 68 bus da acquistare e mettere in esercizio entro il 30 giugno 2026. I restanti 13,4 milioni sono invece finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture di supporto per l'alimentazione dei veicoli. Inoltre, nel caso di concessione di ulteriori risorse provenienti da economie, l'Amministrazione ha chiesto 9,6 milioni di euro con cui acquistare 16 bus aggiuntivi (8 milioni) e intervenire sulle infrastrutture di ricarica (1,6 milioni), sempre entro il 30 giugno 2026.