Mercedes eCitan, van elettrico ideale per le consegne urbane

Mercedes-Benz Van compie un altro importante passo verso il trasporto senza emissioni di CO2 affiancando ai furgoni medi della famiglia Vito e ai più grandi Sprinter Il nuovo eCitan, un mezzo compatto ideale per corrieri, trasporti e consegne in aree urbane.

La versione 100% elettrica del Mercedes Citan offre tutti i vantaggi del furgone con motori a combustione, senza obbligare a compromessi. Le dimensioni esterne restano identiche così come l'ampio spazio interno e la capacità di carico che varia dai 544 kg del furgone lungo (con volume di stivaggio pari a 2,9 metri cubi) fino ai 722 kg del modello extra lungo da 3,7 metri cubi.

Il nuovo eCitan utilizza un motore elettrico di ultima generazione con una potenza di 90 kW (122 Cv) e una coppia massima di 245 Nm già disponibile fin dai bassissimi regimi cosa che consente un'accelerazione particolarmente rapida da fermo.



La batteria agli ioni di litio con una capacità utile di 45 kWh è collocata nella parte inferiore della scocca davanti all'asse posteriore ed è quindi protetta anche in caso di incidente.

L'utilizzatore può scegliere tra i programmi di guida Comfort ed Eco e tre livelli di recupero in decelerazione (D- / D / D+). L'autonomia va da 280 a 284 km in ciclo combinato secondo l'omologazione Wltp.

Al lavoro, a casa o presso le stazioni di ricarica pubbliche, eCitan può essere ricaricato con corrente alternata (AC) a 11 kW, oppure opzionalmente 22 kW tramite il caricabatterie di bordo. Il tempo necessario per la ricarica completa dipende dall'infrastruttura disponibile.

Le cose diventano ancora più veloci nelle stazioni di ricarica rapida a corrente continua (DC). A seconda dello stato di carica (SoC) e della temperatura della batteria ad alto voltaggio, l'eCitan viene rifornito di energia con una potenza massima fino a 75 kW (se è presente lo specifico equipaggiamento opzionale) passando dal 10 all'80% di carica in 38 minuti.

Oltre ai sistemi Abs ed Esp, obbligatori per legge, il nuovo eCitan dispone di serie del sistema di chiamata di emergenza Mercedes-Benz con funzioni aggiuntive rispetto a quelle dei comuni eCal. Ad esempio, la comunicazione non avviene nella lingua nazionale del Paese in cui si trova il mezzo, ma in quella impostata nel sistema di infotainment. Inoltre sono di serie numerosi Adas, tra cui l'assistenza alla partenza in salita; il Crosswind Assist che riduce gli effetti delle raffiche di vento; il Fatigue Assist che rileva se il conducente è disattento e assonnato.

Nella versione eCitan Tourer - specifica per il trasporto passeggeri professionale - sono di serie altre dotazioni, a loro volta disponibili come optional per il furgone.

Si tratta dell'Active Brake Assist che rileva anche pedoni e ciclisti; dell'Assistenza attiva al mantenimento della corsia; del Blind Spot Assist e dello Speed Limit Assist con riconoscimento dei segnali stradali.