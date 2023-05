Progetto Nokian Tyres per aumentare uso nerofumo riciclato

Migliorando la qualità del nerofumo ricavato dal riciclo delle gomme usate sarà possibile in futuro aumentare la parte "rigenerata" di questo componente nella produzione di mescole per coperture nuove. Questo il target della nuova iniziativa di ricerca e sviluppo annunciata dal Costruttore finlandese di pneumatici Nokian Tyres Il nerofumo, ricorda produttore scandinavo, è impiegato come riempitivo di rinforzo per potenziare alcune proprietà fisiche come la forza e la resistenza del battistrada. Attualmente, quello "riciclato - si chiarisce - può essere impiegato per sostituire parzialmente il nerofumo vergine a base fossile.

L'obiettivo di questa ricerca è consentire un suo utilizzo ben più ampio".

Il progetto di sviluppo durerà due anni, sarà co-finanziato dal programma danese per l'Innovazione ecologica, verrà coordinato da Windspace Group. All'iniziativa parteciperanno anche Environmental Waste International, Kiso e l'Istituto tecnologico danese.

"Nokian Tyres lavora ormai da anni alla produzione di pneumatici più sostenibili e, come società, intendiamo accrescere le nostre conoscenze in materia di nerofumo riciclato - spiega Heini Siekkinen, senior manager ricerca e sostenibilità dell'azienda finlandese - L'ottenimento di volumi su scala di produzione di nerofumo riciclato migliorato ci permetterebbe di testare questo elemento negli pneumatici e di operare confronti sia con il nerofumo vergine sia con il nerofumo riciclato convenzionale. L'utilizzo di nuove materie prime - conclude - richiede un ingente lavoro in termini di sviluppo del prodotto e test, per riuscire a trovare la giusta combinazione, dato che le nuove materie prime possono modificare le proprietà dei composti. L'impiego di materiali riciclati o rinnovabili non può assolutamente compromettere le caratteristiche relative alla sicurezza degli pneumatici".