Volvo Ex30 pensata per ridurre impronta di carbonio

In attesa della presentazione ufficiale prevista per il 7 giugno, Volvo svela altre caratteristiche della sua Ex30. In particolare, il Suv compatto completamente elettrico di Volvo, è stato concepita per garantire l'impronta di carbonio più bassa di qualsiasi altra Volvo realizzata finora.

Intervenendo sulle emissioni nell'intero ciclo di produzione e di vita della Ex30, i tecnici Volvo sono riusciti a ridurre la sua impronta di carbonio complessiva su 200.000 km di guida a meno di 30 tonnellate. Si tratta di una riduzione del 25% rispetto ai modelli C40 e Xc40 completamente elettrici e di un passo avanti verso l'obiettivo della casa svedese di riduzione delle emissioni complessive di CO2 per vettura del 40% tra il 2018 e il 2025.

Per ridurre l'impronta di carbonio complessiva di un'auto non basta l'elettrificazione. Un'auto non viene soltanto guidata, ma anche progettata, sviluppata, costruita e trasportata, e tutte queste fasi offrono l'opportunità di ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra.

"La nostra nuova Ex30 - ha commentato Anders Kärrberg, responsabile globale della sostenibilità in Volvo - rappresenta un grande passo nella giusta direzione verso il nostro obiettivo di sostenibilità. Entro il 2025, puntiamo a ridurre le emissioni complessive di Co2 per autovettura del 40% rispetto ai livelli del 2018, grazie a una riduzione del 50% delle emissioni allo scarico complessive e a un abbattimento del 25% delle emissioni derivanti dalle nostre attività operative, dall'approvvigionamento di materie prime e dalla catena di fornitura, il tutto per realizzare il nostro ambizioso obiettivo di diventare un'azienda climaticamente neutrale entro il 2040".

La riduzione dell'impronta di Co2 della Volvo Ex30 è stata possibile utilizzando meno acciaio e alluminio, così come incrementando la quantità di materiali riciclati impiegati.

Circa un quarto di tutto l'alluminio impiegato per la costruzione della Volvo Ex30 è riciclato, così come lo è circa il 17% di tutto l'acciaio utilizzato, il che riduce ulteriormente l'impatto ambientale di questi materiali.

Lo stesso approccio è stato adottato anche per gli interni.

Seguendo l'ottimizzazione come principio guida della progettazione sostenibile, gli ingegneri Volvo sono infatti riusciti a riunire in un unico componente più funzioni all'interno della Volvo Ex30, riducendo così il numero di parti necessarie all'interno senza compromettere la funzionalità.