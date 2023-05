Citroen My Ami Buggy II sarà realizzata in 1.000 esemplari

Citroën My Ami Buggy II è una nuova serie speciale che sarà realizzata in 1000 unità, della piccola elettrica del Double Chevron. Priva di porte e del tetto, con parafanghi allargati e cerchi in color oro, sarà disponibile in 10 Paesi: Francia e nei dipartimenti francesi d'oltremare, Italia, Spagna, Belgio, Grecia, Portogallo, Regno Unito, Lussemburgo, Marocco e Turchia. La carrozzeria si contraddistingue anche per la livrea color Kaki punteggiata di tocchi giallo acido e, inoltre, la vettura è dotata di diversi accessori esclusivi quali i rivestimenti trasparenti delle porte, e la borsa rimovibile con zip al centro del volante.



La vendita avrà luogo sul sito dedicato alla Citroën Ami il 20 giugno alle 10, e le prime vetture, che saranno consegnate ai clienti a partire da metà settembre, andranno ad aggiungersi alle oltre 10.000 già scelte dai clienti italiani.