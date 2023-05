Con Scania Charging Access la ricarica è più semplice

Una ricarica pubblica per veicoli industriali e bus accessibile a tutti, con Scania Charging Access. L'azienda svedese ha infatti sviluppato un accesso rapido e semplice ad una rete di ricarica europea adatta sia a flotte di camion che di bus, con l'obiettivo di semplificare il processo di elettrificazione e offrire soluzioni di ricarica adatte alle esigenze dei propri clienti.

Scania Charging Access offrirà costi stabili e prevedibili, con costi trasparenti, tramite un sistema di fatturazione. I clienti potranno pianificare, gestire e pagare la loro ricarica pubblica attraverso un unico servizio. A partire da ottobre 2023, Scania Charging Access sarà lanciato in diversi paesi europei e verrà esteso per coprire le reti di ricarica pubbliche.

"Scania Charging Access aiuterà a superare gli ostacoli e le difficoltà al momento della ricarica - ha commentato Fredrik Allard, senior vice president and head of e-mobility di Scania - offrendo una vasta rete e una gestione senza problemi. Questo servizio sarà sicuramente accolto con favore dai trasportatori e dai loro clienti e contribuirà al successo dell'elettrificazione su larga scala di bus e veicoli industriali per trasporto merci in diverse applicazioni in Europa".

I clienti potranno accedere al servizio attraverso My Scania, ovvero il portale Scania di gestione della flotta, e dalla nuova app per conducenti Scania Driver. Con Scania Charging Access, disponibile anche per clienti con flotte miste, sarà poi possibile localizzare i punti di ricarica, calcolare la distanza da essi e monitorare le tempistiche di ricarica attraverso la funzione Range Support che permette di definire l'autonomia di un veicolo per raggiungere una determinata destinazione.

"Con questa iniziativa - ha detto ancora Allard - miriamo a creare un servizio per la ricarica che rappresenti un valore aggiunto per il cliente grazie a informazioni affidabili e pertinenti su dove trovare le stazioni di ricarica adatte agli autocarri ed essere sicuri di pagare prezzi equi. Finora, i clienti hanno avuto difficoltà con diverse app, condizioni e fatture, non dissimili dal caos che gli utenti hanno sperimentato sul lato dei veicoli passeggeri".