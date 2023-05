Honda e:Progress, più efficienza col dialogo tra auto e rete

Dopo tre anni di operazioni di successo nel Regno Unito, Honda amplierà le attività ce compongono il programma e:Progress anche in Germania per poi estenderlo in tutta Europa. L'annuncio è stato dato durante l'evento European Media del marchio a Offenbach, in Germania, confermando che i vantaggi di e:Progress saranno disponibili per i futuri proprietari dei nuovi modelli elettrici ed elettrificati e:Ny1 full Ev e CR-V e:Phev.

Entro i prossimi 12 mesi, il servizio sarà offerto in più mercati europei con una fase successiva in cui il servizio sarà esteso ai proprietari di veicoli elettrici non Honda.

Già presente nel Regno Unito dal 2021, il servizio offre l'accesso ad energia elettrica solo rinnovabile e a basso costo combinando un caricabatterie intelligente. Il 'pacchetto' comprende poi una tariffa energetica dinamica e una App di ricarica per la gestione intelligente dei servizi.

"Riteniamo che e:Progress abbia il potenziale per rivoluzionare in futuro i livelli di efficienza ed economicità delle ricariche dei veicoli elettrici - ha dichiarato Jorgen Pluym, general manager, energy solutions and business development division, Honda Motor Europe - Abbiamo già convincenti riscontri maturati con e:Progress nel Regno Unito negli ultimi due anni".

"Ora offrendo la possibilità ai clienti di integrare l'impianto solare residenziale nella loro rete di ricarica, oltre a rendere il servizio in tutta Europa e ai proprietari di veicoli non Honda, siamo certi della crescita del servizio nei prossimi anni". La funzione di ottimizzazione solare fornita nel pacchetto e:Progress - che programma in modo intelligente la ricarica in modo da avere abbia la maggior quantità di energia solare autogenerata disponibile - può portare a un risparmio annuo che varia fra 500 e 1000 sterline (576-1000 euro).

Il sistema prende in considerazione anche le previsioni meteorologiche e i valori fissati dall'utente, come il livello minimo di carica e l'orario di avvio, pianificato, per calcolare quando è meglio ricaricare il veicolo.

Oltre a permettere l'applicazione di una tariffa 'a tempo di utilizzo', questa nuova funzionalità ridurrà lo stress che può penalizzare la rete a livello locale, soprattutto a livello di frequenza dell'energia elettrica distribuita.

L'uso di caricabatteria bidireizionali e l'inserimento dei veicoli collegati nell'Ems (energy management system) trasformerà infatti e:Progress di Honda in un importante supporto per le aziende che distribuiscono elettricità.

L'obiettivo è di attivare con i veicoli Bev e Phev quella che viene definita 'riserva di contenimento della frequenza' (Fcr).

Le batterie delle auto elettriche diventano così riserve di potenza attiva che vengono controllate automaticamente in base alla deviazione della frequenza con lo scopo di mantenere la frequenza all'interno della gamma standard da 49,9 Hz a 50,1 Hz.

A lungo termine, il servizio potrebbe estendersi aggiungendo elettrodomestici e atri dispositivi - come batterie statiche e pompe di calore - all'infrastruttura di ricarica domestica.