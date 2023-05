Toyota bZ4X : aperti i preordini online

Partono le prenotazioni online di bZ4X, il primo veicolo elettrico a batteria di Toyota basato sulla piattaforma dedicata eTNGA. Sarà sufficiente navigare sul sito Toyota.it ed una volta scelto il colore e versato un deposito di 300 euro, si otterrà una prelazione sull'acquisto.

I clienti che concluderanno l'acquisto, riceveranno anche un esclusivo vantaggio a scelta tra la Wallbox Enel X Way da 7,4 kW comprensiva di installazione; il voucher Enel X per ricariche presso colonnine pubbliche pari a 2770 kWh per oltre 10.000km di guida; o il Mobility pack da utilizzare con il servizio KINTO Share per noleggiare un'altra vettura Toyota fino a un mese.

L'unico allestimento disponibile nel preordine è il First Edition, che vanta una dotazione decisamente completa che annovera la trazione integrale intelligente AWD-i, i cerchi in lega da 20 pollici, i fari full LED, il sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 12,3 pollici, il sistema audio Premium JBL, i sedili in pelle riscaldabili e ventilati a regolazione elettrica, il Remote Parking, oltre al pacchetto Toyota T-Mate con il Toyota Safety Sense di ultima generazione.

La scelta del colore e dell'allestimento in fase di preordine non saranno vincolanti, visto che potranno essere cambiati al momento dell'ordine della vettura; inoltre, i clienti che decideranno di non procedere all'acquisto potranno ottenere il rimborso del deposito versato.