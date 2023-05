Bosch Engineering e Ligier Automotive puntano all'idrogeno

Una nuova partnership tra Bosch Engineering e Ligier Automotive che puntano insieme allo sviluppo di veicoli ad alte prestazioni con motore a idrogeno.

Il primo passo delle attività è la costruzione di un veicolo dimostrativo basato sulla Ligier Js2 R. Rispetto al veicolo di serie, la Ligier Js2 Rh2 alimentata a idrogeno sarà dotata di un nuovo tipo di monoscocca in carbonio con tre serbatoi di idrogeno integrati che alimenteranno un motore a combustione V6 convertito.

Nei prossimi mesi, le due aziende lavoreranno a stretto contatto per adattare la tecnologia del veicolo in modo da poterlo guidare sui circuiti di prova già durante l'estate.

Bosch Engineering gestirà il concept con particolare attenzione a sistema di propulsione e stoccaggio dell'idrogeno. Ligier Automotive, dal canto suo, contribuisce al progetto con la responsabilità dell'architettura del veicolo e dell'integrazione sia del sistema a idrogeno sia del sistema di raffreddamento.

L'obiettivo è costruire un veicolo ad alte prestazioni con un motore a idrogeno che offra una dinamica di guida equivalente a quella delle auto sportive convenzionali, alimentate a benzina.

La Ligier Js2 Rh2 sarà presentata ufficialmente nel giugno 2023, in occasione del 100° anniversario della 24 Ore di Le Mans.

"In qualità di fornitore di servizi di ingegneria - ha spiegato Johannes-Jörg Rüger, presidente di Bosch Engineering - siamo aperti alla tecnologia e consideriamo nostro compito esplorare parallelamente le varie alternative per raggiungere una mobilità climaticamente neutra, sviluppando caso per caso la soluzione migliore per soddisfare le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo. In questo contesto, il motore a idrogeno ha un grande potenziale, soprattutto nelle competizioni e nelle auto sportive ad alte prestazioni".