Blue Engineering, pronto il Trolley Bus a guida autonoma

Blue Engineering è pronta a mettere sul mercato il Blue Trolley Bus, un autobus elettrico che può essere anche a guida autonoma. Il dimostratore, sviluppato con un investimento di 5,5 milioni, per un terzo finanziato dalla Regione Piemonte attraverso i fondi europei per lo sviluppo regionale, è stato presentato alle istituzioni, all'azienda locale di trasporti Gtt, al Politecnico di Torino, alle principali associazioni. Nelle prossime settimane l'azienda potrebbe già firmare due contratti in Cina e in Turchia.

"Il Blue Trolley Bus ha la capienza di un tram, ma viaggia su gomma, quindi non richiede una infrastruttura. E' modulare e può raggiungere i 64 metri per le zone ad alto traffico con una capienza fino a 500 persone. La carica delle batterie è wireless, grazie a bobine nel manto stradale", ha spiegato l'amministratore delegato di Blue Engineering, Moh'd Eid.

"L'obiettivo è costruire una filiera in Piemonte, unica regione che unisce le competenze in ambito automobilistico e ferroviario. In Cina la domanda è già di 10.000 mezzi. Abbiamo un vantaggio tecnologico da sfruttare. A Torino ne potrebbe servire un centinaio. La ricaduta occupazionale prevista è di un migliaio di persone per la produzione e un altro migliaio per l'indotto" ha aggiunto Moh'd Eid..

"Il Piemonte è sempre stato all'avanguardia, con invenzioni competitive, uniche al mondo. Questo è un prodotto che abbina la capacità di essere una soluzione al trasporto urbano a quella di non inquinare e di creare occupazione. L'intervento della Regione è fondamentale grazie ai fondi europei per la ricerca messi a disposizione delle imprese", ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.