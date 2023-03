Nissan Ariya: inizia il viaggio Polo Nord-Polo Sud

E' scattata oggi la spedizione Pole to Pole, che vedrà la Nissan Ariya e-4ORCE raggiungere il Polo Sud partendo dal Polo Nord.

L'auto in questione è stata rinforzata nella parte esterna con sospensioni sviluppate per la guida in fuori strada, e mediante passaruota adattati per ospitare pneumatici BF Goodrich da 39''.

La batteria e la trazione integrale sono quelle di serie, mentre il team potrà utilizzare un prototipo trainabile, che comprende una turbina eolica estensibile e pannelli solari, per effettuare le ricariche. Saranno Chris e Julie Ramsey a condividere il Suv elettrico per 27.000 km, consapevoli del fatto che la Ariya è la prima vettura 100% elettrica ad intraprendere questa avventura.

Il team ha preso il via dal Polo Nord Magnetico 1823, per un viaggio che durerà 10 mesi attraverso l'intero continente americano, ed arriverà in Antartide nel mese di dicembre.

L'obiettivo è quello di dimostrare le potenzialità dei veicoli elettrici, per contribuire ad una rapida diffusione degli stessi e contrastare le crisi climatica.