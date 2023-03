Fisker Ocean Extreme, in Europa con oltre 700 km autonomia

Il nuovo suv elettrico Fisker Ocean, dopo la fase di pre-lancio gestita con una piccola serie di veicoli costruiti in Austria dalla Magna, si prepara a sbarcare in Europa (l'Italia non è però inclusa) attirando l'attenzione dei media con l'annuncio di avere ottenuto una omologazione Wltp per l'autonomia di oltre 700 km.



Del Fisker Ocean si era già parlato nel 2022, in occasione della sua presentazione continentale 'fuori degli schemi' perché organizzata al Mobile World Congress 2022 di Barcellona, il grande evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo digitale.

Ed aveva soprattutto fatto notizia nel maggio del 2021 - dopo che il fondatore dell'azienda californiana Henrik Fisker aveva incontrato in una udienza in Vaticano Papa Francesco - il progetto di essere la base su cui creare la prossima eco-Papamobile.

L'omologazione per 440 miglia di autonomia (708 km), specifica il costruttore, è relativa alla versione Extreme con doppio motore e trazione integrale. Un modello che dispone di 410 kW (550 Cv) e che in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

La gamma comprende anche il modello Ocean Sport con motore singolo e trazione anteriore, 205 kW di potenza (275 Cv) e scatto da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi - che dovrebbe essere proposto in Europa a partire da 43.000 euro - e l'Ocean Ultra con doppio motore, trazione integrale, 400 kW (536 Cv) e accelerazione 0 a 100 km/h in 4,2 secondi.