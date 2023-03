Servizi di ricarica Bosch per Maserati GranTurismo Folgore

La transizione energetica verso i veicoli elettrici passa anche per l'accesso alle infrastrutture di ricarica e per la praticità nei metodi di pagamento. Così Maserati ha reso disponibili i servizi di ricarica Bosch per il suo nuovo modello elettrico, la GranTurismo Folgore, non solo in Europa, dove offrono l'accesso a 450.000 punti di carica a uso pubblico dislocati in 30 paesi, ma anche nella regione Asia-Pacifico nel corso del 2023. Dopo essersi registrati ai servizi, i guidatori della GranTurismo Folgore possono visualizzare le informazioni relative al punto di ricarica nel sistema di navigazione e nell'app. Bastano pochi tocchi per trovare un punto di ricarica, fare il pieno e pagare. D'altra parte in futuro, secondo Bosch, oltre un nuovo veicolo su tre, a livello mondiale, entro il 2030, sarà elettrico, mentre in Europa potrebbero essere due su tre. Lo stesso costruttore stima che, entro il 2035, un'auto su due di nuova immatricolazione in tutto il mondo sarà elettrica. "La semplificazione del processo di ricarica dei veicoli elettrici riduce lo stress dovuto al timore di restare senza autonomia ed è un prerequisito per il diffondersi di questa tecnologia - ha dichiarato Markus Heyn, membro del board of management di Bosch e presidente del settore di business mobility solutions - nel corso di questo decennio ci aspettiamo una forte impennata del nostro business di servizi di ricarica, dal momento che all'accelerazione della diffusione della mobilità elettrica si accompagnerà la necessità di soluzioni di ricarica semplici e complete".