Sbarca in Olanda prima Land Serie IIA elettrica by Everrati

Consegnato, dopo l'annuncio nel 2021 del progetto di produzione di restomod elettrici sulla base di veicoli Land Rover, il primo esemplare di Defender, o meglio Serie IIA, by Everrati sulla base di un esemplare del 1963. Accanto alla 'elettrificazione delle Porsche 911 lo specialista dell'Oxfordshire allarga così la sua attività, esclusiva e costosa, al mondo degli off-road britannici tradizionali. Le chiavi di un fiammante esemplare di Serie IIA, rosso con interni in pelle color cuoio (prezzo stimato 180mila euro) sono state consegnate ad facoltoso cliente che è anche un perfetto testimonial per questa novità 'green'.

Si tratta dell'olandese Shane Happach, ceo della società di pagamenti e incassi digitali Mollie, che è anche proprietario di una silenziosissima barca elettrica WaterDream e che farà 'coppia' meglio eco-spostamenti del manager con la Land Rover modernizzata e trasforma in Bev. ll fuoristrada conserva la silhouette squadrata dell'originale degli Anni '60, ma ha un telaio completamente restaurato e zincato. Tra gli aggiornamenti anche il servosterzo e l'impianto di aria condizionata.

Come d'abitudine Everrati ha strappato il motore termico tradizionale e lo ha sostituito con una nuova unità elettrica che eroga 152 Cv, in una configurazione omologata per l'Europa e certificata per l'uso - come veicolo 100% elettrico - sulle strade olandesi.