La mobilità sostenibile è in scena con il festival ECO

Si chiamo ECO il primo festival nazionale dedicato alla mobilità sostenibile e in arrivo a Padova. L'appuntamento è quello fissato per il 19 e 20 aprile nella città veneta, dove si farà il punto sulla transizione ecologica con dibattiti, talk, case history nazionali ed europee e tanti ospiti d'eccezione L'obiettivo di ECO, primo festival in Italia nel suo genere, è quello di provare a dare risposte concrete ai tanti interrogativi sul tema della mobilità sostenibile, attraverso i dati, i numeri e gli scenari che possono far comprendere a che punto è la transizione verso la mobilità sostenibile nel nostro paese.

L'evento, che vede tra i protagonisti anche realtà come Trenitalia, Enel X Way, Aci, Intesa San Paolo, Aon e Conai, si rivolge a un pubblico di addetti ai lavori e stakeholder della green mobility, imprese, amministratori pubblici, istituzioni, ma anche appassionati e interessati al tema.

Il programma dell'iniziativa, che si svolgerà nel Centro Culturale Altinate S. Gaetano di Padova, prevede talk, dibattiti, interviste, analisi e testimonianze anche internazionali, che metteranno a confronto i diversi protagonisti della mobilità nelle nostre città, tra aziende di trasporto, istituzioni, operatori di mobilità, enti, esperti, università e cittadini.

A tagliare simbolicamente il nastro dell'iniziativa sarà l'intervento del presidente Anci, Antonio De Caro, a testimonianza della centralità del ruolo delle amministrazioni comunali nella promozione di iniziative improntate alla sostenibilità sul territorio. Per registrarsi ed avere tutti gli aggiornamenti sul programma è possibile visitare il sito www.ecofest.net.