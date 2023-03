Honda presenta negli Usa generatori domestici a idrogeno

Honda ha presentato negli Stati Uniti dei generatori domestici di energia prodotta da idrogeno.

Direttamente derivati dall'esperienza maturata nello sviluppo e nella produzione di veicoli fuel cell, questa nuova soluzione permette di produrre sino a 500 kW con emissioni di vapore acqueo. La Stationary Fuel cell presentata a Torrance, in California, nel campus Honda, rappresenta un primo passo verso la produzione e la commercializzazione di stazioni di generazione energetica a idrogeno di impiego casalingo.

Assemblati impiegando in una seconda vita le fuel cell montate sull'autovettura Honda Clarity, i nuovi sistemi prevedono l'accoppiamento di due pacchetti modulari con quattro celle a combustibile, da 250 kW ciascuno. Il programma è già destinato a espandersi con la commercializzazione negli Stati Uniti dal 2024 della Honda CR-V a idrogeno, il cui riutilizzo delle sue fuel cell di ultima generazione è già stato programmato per questo fine.

"Riteniamo che le fuel cell rappresentino una grande promessa per soddisfare potenza di backup e per compensare potenziali richieste di picco di potenza", ha dichiarato Koji Moriyama, capo progetto fuel cell della American Honda R&D Business Unit.

"Installando e utilizzando la nostra tecnologia di base delle celle a combustibile, in varie applicazioni come la generazione di energia con impianti stazionari, Honda mira a stimolare l'utilizzo di idrogeno e fornire energia pulita per una potenziale clientela commerciale".