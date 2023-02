Symone, innovativo bus bisarca per trasporto auto e persone

L'idea di partenza è quella dei treni-blocco per il trasporto merci: togliere dalle strade i semirimorchi e farli viaggiare su un unico convoglio trainato da un'unica motrice. In questo caso però ad essere eliminate dalle autostrade sono le normali automobili che viaggiano - quattro o cinque alla volta - a bordo di uno strano veicolo che nasce dall'unione di un bus gran turismo di lusso e la capacità di carico di una bisarca.

Una proposta insolita e certamente originale, che arriva dalla startup Symone, che ha sede a Digione, e che si è fatta un esperienza nel trasporto collettivo di veicoli con un servizio - di successo - che permette ai motociclisti di aggiungere in treno o aereo la zona di una vacanza da vero biker mentre la due ruote viene consegnata dove serve dopo aver viaggiato su speciali rimorchi porta-moto.

Fondata nel 2020, la start-up Symone punta ora a rivoluzionare i viaggi autostradali in auto. Il punto di partenza è semplice: ogni giorno più di 100.000 veicoli, compresi i motocicli, effettuano lunghi viaggi sulle autoroute francesi. Oltre al problema dell'inquinamento, il boss e co-fondatore di Symone, Romain Coispine, pensa che usare l'auto in autostrada - con il traffico e i limiti stringenti di velocità - sia una perdita di tempo. La soluzione può essere un grande pullman articolato che ospita le auto sul tetto, mentre proprietari e passeggeri si godono il viaggio su sedili da business class all'interno del veicolo per raggiungere confortevolmente la loro destinazione.

"Il nostro obiettivo è averlo un veicolo dimostratore per il 2024, e mostrarlo ai Giochi Olimpici di Parigi - ha detto Coispine - che saranno una grande vetrina per innovazioni come la nostra" Dopo la sovvenzione di 110mila euro concessa dalla Regione Bourgogne Franche-Comté in ottobre, Symone ha appena completato la sua prima raccolta fondi con 240.000 euro da investitori privati, quanto dovrebbe bastare per la fase di prototipazione.

I bus bisarca saranno alimentati a idrogeno verde e secondo Romain Coispine, il fatto che si tratti di una modalità di trasporto condivisa consentirà di risparmiare anche altra CO2.