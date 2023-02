Francia, anziché 2021 in 2° trimestre 2023 100mila colonnine

La Francia cerca di recuperare sul fronte delle infrastrutture per l'elettrificazione confermando che l'obiettivo di 100mila colonnine dovrebbe essere raggiunto a breve, pur in ritardo di 2 anni rispetto ai programmi stabiliti.

Come riferisce l'agenzia AFP, Olivia Grégoire, ministro per le Pmi durante un dibattito al Senato sull'auto elettrica ha affermato che "la quota di 100mil punti di ricarica aperti alle auto elettriche in Francia, inizialmente fissato per il 2021, dovrebbe essere raggiunto nel secondo trimestre del 2023".

La Francia contava quasi 83.000 punti di ricarica alla fine del 2022, dopo un'implementazione accelerata (+53%) nel corso dello scorso anno, secondo il barometro dell'Associazione nazionale per lo sviluppo della mobilità elettrica (Avere).

"Siamo arrivati un po' in ritardo, non lo nego - ha ammesso la Grégoire - il contesto era un po' difficile" riferendosi in particolare la penuria di chip elettronici che da due anni colpisce l'industria automobilistica.

La Francia - si legge su Autoactu - è il terzo Paese più attrezzato in Europa per la ricarica delle auto elettriche dietro Olanda e Germania che concentrano la metà delle colonnine Ue. Tutte le aree del network Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (Appr) ed Autoroutes Rhône-Alpes (Area) sono ora attrezzate, come previsto dalla legge, quelle di Sanef lo sono all'85% e quelle del gestore Vinci dovrebbero essere tutte completate entro la fine del 2023.

Secondo Avere quasi il 90% dei punti di ricarica offre però la ricarica lenta e meno del 7% offre una potenza di ricarica superiore a 150 kW, consentendo di ricaricare completamente le batterie di un veicolo in poche decine di minuti.

La quota di auto elettriche ha continuato a crescere sul mercato francese nel 2022, raggiungendo il 13% delle immatricolazioni totali, rispetto al 10% dell'anno precedente.

Olivia Grégoire ha anche indicato che il Governo presenterà a marzo un piano per sviluppare il retrofit, che consiste nel convertire i veicoli termici in elettrici. .