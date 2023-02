Fiat: noleggio con ricariche illimitate per la 500e

Arriva la nuova formula di noleggio a lungo termine pay per use Leasys Miles per la Fiat 500e. Con questa offerta, lanciata con Leasys, si può guidare la 500 elettrica con ricariche illimitate in tutto il periodo del noleggio. Grazie all’e-Mobility Card, infatti, è possibile ricaricare i negli oltre 1.600 punti di ricarica convenzionati. Per individuarli è possibile sfruttare l’app Leasys Umove o il sito Leasys.

Inoltre, nell’offerta è inclusa anche la wallbox per ricaricare da casa, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale 24 ore su 24 e le coperture assicurative RCA, furto e incendio, e riparazione danni. A livello di costi, bisogna versare un anticipo di 3900 euro, ed è previsto un canone fisso mensile di 299 euro per tutta la durata del noleggio, che è di 48 mesi. Si tratta di una formula vantaggiosa per chi non pecore tanta strada, visto che il canone copre i primi 1000 km percorsi, con quelli ulteriori che comportano un esborso di 0,21 euro per km.