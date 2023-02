Nissan, presentata la Ariya per l'impresa Pole to Pole

Nissan e il team Pole to Pole presentano la versione speciale di Nissan Ariya e-4ORCE, la prima vettura 100% elettrica a sfidare il ghiaccio estremo.



Viaggerà per 27.000 km dal Polo Nord al Polo Sud, grazie alla messa a punto operata da un team di tecnici Nissan con il supporto di Arctic Trucks, una società specializzata nell'allestimento di veicoli per spedizioni polari. Nissan Ariya affronterà ghiacciai, valichi montuosi, dune nel deserto, sfidando temperature comprese tra i -30⁰C e i 30⁰C.

Il motore da 394 Cv, la batteria da 87 kWh e la trazione integrale e-4ORCE non sono stati modificati, la parte esterna, invece, è stata rinforzata, le sospensioni sono state appositamente sviluppate per la guida in fuori strada e i passaruota adattati per ospitare pneumatici BF Goodrich da 39''.

Chris Ramsey, leader della spedizione Pole to Pole, ha commentato: "Con le nostre avventure vogliamo dimostrare le grandi capacità dei veicoli elettrici. Prendiamo vetture di serie, apportiamo le modifiche strettamente necessarie e poi le mettiamo a dura prova. Con Nissan Ariya abbiamo fatto lo stesso." Prosegue Ramsey: "La versione speciale Pole to Pole non è molto diversa dalla versione di serie, ma avevamo bisogno di sospensioni più potenti e comodi pneumatici da 39 pollici." Per ricaricare la batteria nelle regioni polari, caratterizzate da forti venti e tante ore di luce, il team utilizzerà un innovativo sistema ad energia rinnovabile, un prototipo trainabile che comprende una turbina eolica e pannelli solari. .