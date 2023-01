Nissan Ariya e-4ORCE, l'elettrica alla conquista dei Poli

Un contensto estremo per le persone quanto per i veicoli, sopratutto se non adeguatamente attrezzati per sopportare il freddo.

Nissan sfida le convenzioni svelando i preparativi della Ariya e-4ORCE per la spedizione "Pole to Pole", il viaggio che vedrà per la prima volta in assoluto un veicolo 100% elettrico alla conquista dei Poli. L'avventuriero britannico Chris Ramsey, insieme alla moglie Julie, partirà il prossimo marzo dalla Regione Artica e guiderà Nissan Ariya e-4ORCE per oltre 27.000 chilometri attraverso America Settentrionale, Centrale e Meridionale, fino all'Antartico.

Dai ghiacciai ai valichi montuosi fino alle vaste dune del deserto, Nissan Ariya e il suo equipaggio affronteranno i paesaggi più affascinanti, inesplorati ed estremi del pianeta, sfidando temperature comprese tra i -30⁰C e i 30⁰C. Per affrontare questa avventura, Nissan Ariya e-FORCE è stato rinforzato nella parte esterna ed equipaggiato con cerchi, penumatici e sospensioni appositamente sviluppate per la guida in fuori strada. Non ci sono novità sul motore elettrico da 394 Cv di potenza.

Cliodhna Lyons, Region Vice President Product and Services Planning di Nissan, ha dichiarato: " Con la spedizione Pole to Pole, Nissan vuole dimostrare le grandi potenzialità dei veicoli elettrici e ispirare persone in tutto il mondo a scegliere la mobilità sostenibile. Questa esperienza è inoltre un'occasione per ribadire il nostro impegno per un mondo più pulito, sicuro e inclusivo".