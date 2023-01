Tpl: da oggi bus elettrici in servizio a Udine

Al via oggi a Udine la nuova linea 14 'Circolare Centro storico', interamente servita da bus elettrici. Il servizio di trasporto pubblico locale è stato predisposto dall'azienda Arriva Udine e dal Comune. I mezzi sono stati finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso i fondi del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr.

Con partenze ogni 15 minuti, dalle 9 alle 20 dei giorni feriali, il bus percorrerà un tragitto di circa 7 km nel cuore della città, con capolinea viale Europa Unita, fermata accessibile alle persone con disabilità motoria come altre lungo il percorso.

Per assicurare il servizio, saranno utilizzati tre mezzi elettrici dotati di moderne tecnologie come computer di bordo per il monitoraggio del percorso, videosorveglianza, prese usb a disposizione dei passeggeri e wi-fi. Ogni vettura è adibita al trasporto di 52 persone; 21 in tutto i posti a sedere, oltre alla postazione per le persone con disabilità.