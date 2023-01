Morris Commercial, ritorna come Ev il furgone icona Anni '50

Probabilmente sulla scia del successo globale che sta incontrando il van elettrico ID.Buzz, riuscita operazione di revival varata da Volkswagen sulla piattaforma Web, la britannica Morris Commercial ha deciso di accelerare il programma di introduzione nel Regno Unito e in altri mercati selezionati di un suo 'commerciale' elettrico. lo descrive un video disponibile su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=c-F0WaHYmEc).

In questo caso non si tratta di un mezzo moderno con richiami al passato, bensì di una vera e propria replica del classico Morris J-Type (introdotto nel 1948 e costruito fino al 1961) che era già stata presentata come prototipo nel 2017. Un fedele tributo a un mezzo commerciale diffusissimo in Gran Bretagna e nelle nazioni del Commonwealth, che oggi porta in dote una piattaforma elettrica moderna e un abitacolo proiettato nel futuro.

Il ritardo rispetto ai programmi annunciati nel 2017 - che indicavano il 2021 come anno di lancio - sono legati al dissesto finanziario della LDV con sede a Birmingham - che si era impegnata nell'iniziativa. Ora però la LDV, che era in amministrazione controllata dallo scorso giugno, è stata rilevata in parte dalla cinese Eco Concepts di Qu Li.

Un acquisto questo che ha generato molto interesse da parte dei tabloid britannici in quanto l'ingegner Qu Li ha legami familiari con i vertici di Shanghai Automotive Industry Corporation (Saic) cioè il colosso cinese che nel 2000 aveva rilevato, proprio nella zona di Biminghm, il marchio e le attività della Mg.

Li, che vive in Gran Bretagna da più di 30 anni e ha conseguito il dottorato di ricerca dopo la laurea in ingegneria meccanica e dei materiali, afferma che il suo obiettivo è quello di aiutare a far rinascere l'industria automobilistica britannica. Con questo obiettivo, ha acquisito il nome Morris Commercial e la proprietà intellettuale per il van che spera sarà il suo grande successo.

"Il peso lordo del nostro nuovo veicolo è di 2,5 tonnellate, quindi più leggero del furgone più piccolo di questo settore - ha spiegato Qu Li al magzine Car & Driver - e ciò permette un carico utile di 1 tonnellata, valore che di solito si ottiene da furgoni che pesano 3,5 tonnellate. Non abbiamo praticamente rivali con una combinazione di 1 tonnellate di carico utile e oltre 320 km di autonomia".