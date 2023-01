Jeep 4xe alla conquista del mercato delle ibride alla spina

Agli italiani piace la tecnologia 4xe di Jeep. Con il marchio dedicato ai suoi Suv ibridi 'alla spina', Jeep ha infatti ottenuto nei mesi scorsi una serie di risultati di rilievo in termini di apprezzamento. Lo scorso mese di ottobre il marchio ha infatti mantenuto la leadership nel settore che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid.

Questo successo porta la firma dei Suv made in Italy Compass 4xe, Renegade 4xe, la vettura ricaricabile più venduta nel suo segmento, oltre che di Wrangler 4xe. "Concludere anche il mese di ottobre con la leadership nel comparto Lev - ha commentato Alessandro Grosso, Manager del team del mercato Italia di Stellantis - è coerente con un percorso di successo che negli ultimi tre anni ha portato il brand Jeep a evolvere sino a porsi come riferimento della transizione energetica, grazie a un grande lavoro di squadra".

"Abbiamo primeggiato nel full year 2021 - ha continuato Grosso - e con continuità nel 2022. Jeep è il brand leader assoluto nel mercato a basse emissioni e come da tradizione del marchio non vogliamo fermarci. Anzi, stiamo già esplorando nuove strade per anticipare i desideri dei nostri clienti e la mobilità del futuro, in coerenza con il nostro percorso di libertà a zero emissioni".

Il marchio Jeep ha infatti recentemente annunciato un piano completo per la nuova generazione di veicoli completamente elettrici nell'ambito di una trasformazione sostenibile con cui intende diventare il principale marchio mondiale di Suv elettrificati. Il primo ingrediente aggiunto alla ricetta è stata Avenger, il suo primo Suv 100% elettrico di Jeep.