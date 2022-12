Porsche 911 by Everrati: il mito diventa elettrico

La Porsche 911 è una delle supercar che resiste, per il momento, all’elettrificazione, ma Everrati propone una trasformazione radicale della coupé tedesca, grazie all’utilizzo del motore elettrico. Nello specifico, la modifica è proposta per il modello identificato dalla sigla di progetto 964, e prodotto dal 1989 al 1994.

Questo utilizza un’unità elettrica capace di erogare oltre 500 CV con il Performance Pack, forte di una coppia di 550 Nm, che assicura uno scatto da 0 a 96 km/h in meno di 4 secondi. Il flat six lascia il posto ad un motore elettrico, ma le prestazioni rimangono e, per enfatizzarle, adesso c’è la possibilità di avere la vettura anche con la mitica livrea Gulf, come quella indossata dalla Porsche 917 che vinse la 24 Ore di Le Mans del 1970, e dalla protagonista del film sull’omonima gara guidata da Steve McQueen.

La 911 Signature Gulf Edition nasce dalla partnership di Everrati con la Gulf Oil International. Mike Jones, ceo di Gulf Oil International, ha dichiarato: “Il forte patrimonio del marchio Gulf e la livrea molto amata, combinati con le auto più iconiche del mondo in un'applicazione EV su misura, creano un'offerta davvero unica”.