Hyundai dal 2023 venderà solo auto elettriche in Norvegia

Hyundai è reduce da otto anni di continua crescita nel mercato norvegese. Infatti, dall'introduzione della gamma Ioniq, risalente al 2016, i volumi della casa coreana sono aumentati in maniera costante.

Così, a pochi giorni dal 2023, l'azienda ha deciso che, fino alla fine del 2022 saranno venduti gli ultimi ibridi plug-in, mentre, a partire dal prossimo anno, venderà in Norvegia solamente auto elettriche. Una scelta in continuità con quella del 2020, quando Hyundai scelse di commercializzare in Norvegia solamente auto ibride ed elettriche plug-in.

D'altra parte, i numeri relativi al 2022 indicano che Hyundai Motor Norway ha raggiunto una quota di auto elettriche pari al 93%. Mentre, negli ultimi anni, le vetture a batteria hanno costantemente rappresentato oltre il 90% delle vendite Hyundai in Norvegia.

Thomas Rosvold, Managing Director di Hyundai Motor Norway, ha dichiarato: "Abbiamo grande fiducia nel nostro portafoglio di modelli e, ora che abbiamo lanciato la nuovissima Ioniq 6, è giunto il momento di puntare unicamente alla vendita di auto 100% elettriche nel mercato norvegese".