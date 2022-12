Mercedes-Benz, la Stella che illumina le Dolomiti

Auto di lusso e alta montagna. Il connubio si rinnova con Mercedes-Benz Italia che inaugura una nuova stagione invernale sulle vette delle Dolomiti.

Anche per il 2023 si conferma, infatti, la partnership con il comprensorio sciistico di Plan de Corones, estesa anche al Lumen Museum, un polo museale dedicato a conservare nel tempo i ricordi della montagna. Una sinergia tra eccellenze che nasce da valori comuni come la cura del territorio, l'eco-sostenibilità, ma anche dalla passione per l'adrenalina e le prestazioni.

Protagoniste della stagione nel cuore dell'Alto Adige saranno, infatti, Mercedes-AMG e Mercedes-EQ, due diverse espressioni del lusso della Stella, tra prestazioni e sostenibilità.

Inoltre, per la prima volta la presenza della Stella nel territorio si estende anche al Rifugio Emilio Comici, tra i più popolari della Val Gardena e dell'intero Sella Ronda, in grado di esprimere al meglio esclusività e rapporto simbiotico con il territorio. "Le partnership che abbiamo stretto sul territorio nascono prima di tutto da una condivisione di valori", ha sottolineato Mirco Scarchill, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. "Il rapporto consolidato con Plan de Corones e la nuova sinergia che inauguriamo quest'anno con il Rifugio Emilio Comici ci permettono di rendere ancora più forte la nostra presenza sul territorio, attraverso attività in grado di offrire un reale contributo alla comunità che ci ospita, oltre la nostra naturale vocazione commerciale." Già lo scorso anno oltre alle numerose attività durante la stagione sciistica, Mercedes-Benz Italia ha offerto agli ospiti del comprensorio di Plan de Corones l'opportunità di scoprire il fascino e la cultura del territorio attraverso un fitto calendario di tour a bordo della gamma SUV della Stella. .