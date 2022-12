Volkswagen: ID.Xtreme, un concept avventuroso

La Volkswagen esplora nuove frontiere dell'elettrico con la ID.Xtreme, un concept basato sulla ID.4 Gtx, concepito per avventure sostenibili.

Diversi gli elementi che le consentono di affrontare con disinvoltura terreni difficili. Infatti, il sottoscocca presenta un rivestimento completo in alluminio, le ruote sono da 18 pollici con pneumatici da off-road, ed i parafanghi, realizzati con stampa in 3D, sono più larghi di 50 mm. È presente anche un paraurti aggiuntivo, e non mancano ulteriori luci a led sul tetto.

Il sistema propulsivo elettrico presenta una potenza complessiva di 285 kW, in pratica incrementa del 30% quello della vettura da cui deriva. Dalla stessa viene mutuata anche la batteria da 82 kWh. Mentre il suono dell'erogazione è stato studiato appositamente per questo prototipo e viene diffuso all' esterno tramite un generatore di suoni nel passaruota.

Silke Bagschik, head of the meb product line, ha dichiarato: "Per molti dei nostri clienti, i veicoli sono molto più di un semplice mezzo di trasporto. Con l'ID.Xtreme, stiamo portando la mobilità elettrica Volkswagen ad un nuovo livello di prestazioni".